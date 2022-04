Zaniolo-Napoli, l’agente: “Ecco tutta la verità sul suo futuro”

Zaniolo al Napoli? l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli, parla delle voci di mercato che hanno accostato il giocatore agli azzurri.

L’interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo è una voce di calciomercato lanciata in mattinata dal Corriere dello Sport. Il giocatore è pronto a lasciare la Roma, anche perché con Mourinho non ha un grandissimo feeling. Zaniolo costa 50 milioni di euro, un valore veramente alto ma che potrebbe non spaventare Aurelio De Laurentiis. Anche perché l’ingaggio del giocatore della Roma, è in linea con i parametri della SSC Napoli, anche con i taglio degli ingaggi.

L’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, non chiude al Napoli, ma ha voluto fare chiarezza sulle voci uscite in queste ultime ore.

L’AGENTE DI ZANIOLO NON CHIUDE AL NAPOLI

“Vorrei fare chiarezza sulla situazione di Nicolò Zaniolo. Leggo in queste ore dichiarazione sulla stampa di persone che non rappresentano l’entourage del giocatore, il quale è composto dalla sua famiglia in primis e da me. Tutte le questioni che riguardano l’ambito sportivo e il mercato le gestisco io. Quindi non sono da prendere in considerazione dichiarazioni di altri. Il ragazzo va solo lasciato tranquillo, basta voci sul suo futuro, ogni settimana leggiamo di un nuovo club. È concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare il club a raggiungere gli obiettivi della stagione”.

Il Napoli sul mercato si sta muovendo con grande decisione. Ha già preso Mathia Olivera dal Getafe, 24 anni per l’esterno mancino di difesa. Viene dato per certo l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli, 21 anni esterno d’attacco che prenderà il posto di Insigne. Zaniolo con i suoi 23 anni da compiere potrebbe essere il regalo ai tifosi per il ritorno in Champions, oppure per lo scudetto, che a Napoli manca da tantissimo tempo.