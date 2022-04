Sportmediaset – Zaniolo-Napoli, De Laurentiis vuole anticipare tutti

Nicolò Zaniolo al Napoli è una voce di calciomercato lanciata in mattinata da Corriere dello Sport. Il giocatore è pronto a lasciare la Roma, anche perché con Mourinho non ha un grandissimo feeling. Zaniolo costa 50 milioni di euro, un valore veramente alto ma che potrebbe non spaventare Aurelio De Laurentiis. Anche perché l’ingaggio del giocatore della Roma, è in linea con i parametri della SSCN, anche con i taglio degli ingaggi.

Secondo Sportmediaset, De Laurentiis è pronto a fare su serio per il giocatore: “Non solo la Juventus. Anche il Napoli sarebbe piombato su Nicolò Zaniolo e secondo il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis ha intenzioni serie. Il giocatore offensivo della Roma, infatti, è in cima alla lista dei regali da fare a Spalletti per l’ormai quasi certo ritorno in Champions League. La valutazione del club giallorosso è di 50 milioni di euro al momento, ma la volontà del giocatore potrebbe avere un ruolo chiave nella trattativa per far scendere le pretese capitoline. Il club partenopeo vuole giocare d’anticipo e intavolare subito il discorso per anticipare la concorrenza, come quella dei bianconeri” scrive il portale.

Calciomercato: Zaniolo al Napoli, le novità

Zaniolo potrebbe essere il regalo per la Champions del Napoli, così come avvenne per Higuain. Ma di certo non sarà facile battere la concorrenza della Juventus. Ma in che ruolo giocherebbe Zaniolo? Il giocatore della Roma è un centrocampista dalle spiccati doti difensive. Sicuramente non è il sostituto di Insigne, anche perché in quel ruolo il Napoli ha preso Kvaratskhelia. Zaniolo nel 4-2-3-1 di Spalletti può giocare ‘solo’ come sottopunta, quindi al posto di Zielinski o di Mertens.