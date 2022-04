Al Bari i migliori talenti del Napoli: sei scambi di mercato già pronti, i nomi

Napoli e Bari aprono un asse di mercato, con sei talenti giovani della squadra partenopea pronti a trasferirsi in Puglia. In realtà l’asse è sempre esistito, perché nel corso degli anni sono tanti i giovani acquistati da Napoli e poi mandati in Serie C in prestito. Anche per questo Gravina vuole mettere fine alle multiproprietà entro il 2024, anche se De Laurentiis ha pronto il ricorso, per cercare di estendere la dead line.

Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha fatto sapere che l’asse di mercato Napoli-Bari ci sarà, ma rispetto a quando il club militava nelle serie minori sarà più consolidato.

Ambrosino al Bari

Il Bari vuole tornare subito in Serie A la prossima stagione, per farlo ha a disposizione anche il vivaio del Napoli. Ma la squadra azzurra in questo caso ha un satellite in cui poter mandare i suoi migliori talenti per prepararli alla categoria superiore. Un po’ come è stato fatto con Insigne col Pescara, come viene fatto ora con Gaetano alla Cremonese e Zerbin al Frosinone. Solo che questa volta l’altra società, il Bari, la gestisce Luigi figlio di Aurelio.

Secondo Radio Tmw sono sei i calciatori del Napoli che si sposteranno verso Bari sull’asse di mercato dei De Laurentiis. Idasiak, Saco, Vergara, Ambrosino, Cioffi e D’Agostino sono pronti al calcio professionistico. In particolare Cioffi, Ambrosino, Vergara e Idasiak sembrano quelli più pronti a fare il salto di qualità. Ma anche le grandi doti fisiche di Saco e l’intelligenza di D’Agostino non scherzano. Dunque a Bari potrebbero trovare una loro dimensione, sperando magari di tornare al Napoli da protagonisti. Ma se contribuiranno a far salire di nuovo il Bari in Serie A alla prima stagione, allora il discorso potrebbe cambiare. A quel punto De Laurentiis dovrebbe cedere il Napoli o il Bari, anticipando la risoluzione delle multiproprietà.