Gaetano ancora super gol: il Napoli ha il sostituto di Fabian Ruiz? VIDEO

Gianluca Gaetano ha segnato ancora un gol, questa volta nel match tra Cremonese e Alessandria. Il centrocampista è in prestito dal Napoli. Gaetano sembra aver fatto finalmente quel salto di qualità che tutti prospettavano, anche perché sta trascinando la Cremonese in Serie A grazie alle sue prestazioni. Sicuramente giocare in Serie B e affrontare gare di Serie A e magari di Champions League non è la stessa cosa, ma quando il talento c’è, allora è difficile frenare l’ascesa di un calciatore.

Inoltre Gaetano dimostra di avere anche intelligenza tattica e fuori dal campo, un mix che sicuramente gioca a favore della sua crescita. Il Napoli con Gaetano potrebbe avere trovato già il sostituto di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è molto probabile che lasci la formazione campana a fine stagione.

Gaetano: contratto in scadenza

Il Napoli sembra voler puntare forte su Gaetano, con Spalletti pronto a tenerlo in rosa. Il giocatore ha 21 anni ed un contratto in scadenza nel 2022, quindi se il club azzurro vuole tenerlo gli dovrà rinnovare il contratto. Difficile che non lo faccia viste le prestazioni di Gaetano che ha segnato un gol anche in Cremonese-Alessandria. Una rete bellissima quella di Gaetano che si è infilato da solo tra le maglie degli avversari per segnare poi con un tocco delicato a spiazzare il portiere. Gaetano nella stagione 2021/22 fino ad ora ha segnato già 5 gol.

Il ruolo di Gaetano è quello di centrocampista centrale, insomma potrebbe prendere il posto di Fabian Ruiz, anche perché con la Cremonese gioca nel 4-2-3-1, lo stesso modulo utilizzato da Spalletti. Una indicazione in più sulla permanenza del centrocampista in maglia azzurra.

La scelta di Gaetano si inserisce sulla linea giovane del presidente De Laurentiis che pensa al colpo Zaniolo, ed ha praticamente preso Kvaratskhelia e Mathias Olivera.