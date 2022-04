Dalla Spagna: tre club su Fabian Ruiz, sarà un’asta

Fabian Ruiz sul mercato, il Napoli pensa alla cessione, anche perché io suo contatto scade nel 2023 ed il rinnovo è bloccato. Il centrocampista spagnolo piace da tempo alle grandi d’Europa ed oramai sembra destinato a cambiare squadra a fine stagione. Il Napoli chiede almeno 40 milioni di euro per cedere il giocatore, che devono OKDiario in Spagna, piace a Real Madrid, PSG e Liverpool.

Intorno al giocatore pare si possa scatenare un’asta, proprio quello che vuole Aurelio De Laurentiis. La perdita di Fabian Ruiz sarebbe grave per Spalletti, ma Giuntoli lavora già al sostituto. Piace molto Barak del Verona ad esempio, ma si seguono più piste. Real Madrid, PSG e Liverpool fanno sul serio per Fabian Ruiz, così il club azzurro vede più vicina la possibilità di una cessione. Intanto Giuntoli ha portato avanti già degli acquisti. Olivera e Kvaratskhelia sono da considerare due nuovi rinforzi per il Napoli di Spalletti. Oramai più fonti li indicano come affari chiusi. Di Kvaratskhelia si parla come di un giocatore molto forte, esterno d’attacco in possesso di grande tecnica e dribbling. Sembra lui l’erede di Insigne che a fine stagione si trasferirà al Toronto. Mentre Olivera sarà il terzino sinistro al posto di Ghoulam che è in scadenza di contratto.