Napoli, Spalletti crede ancora nello scudetto, messaggio alla squadra a Castel Volturno

Luciano Spalletti invita il Napoli a non mollare per lo scudetto. Messaggio alla squadra a Castel Volturno. Per gli azzurri il match contro la Roma sarà un nuovo esame di maturità dopo la batosta con la Fiorentina.

Spalletti crede nello sccudetto

Spalletti ha mandato un messaggio ai giocatori al centro sportivo di Castel Volturno: “Il Napoli crede ancora nello scudetto”

Il tecnico ha parlato alla squadra affidandosi alla metafora della nebula. In latino magari fa più effetto, più tradizione, ma i calciatori hanno apprezzato l’intero discorso del tecnico. Perché l’obiettivo si può anche perdere di vista, o come dice Spalletti sparire nella nebbia, ma poi…: «poi la nebbia scompare e torniamo a vederlo»

Spalletti ha invitato i giocatori a non mollare e credere nel grande obiettivo, sogno di una città e di un popolo intero sparso in tutto il mondo.