Longari: “Traorè al Napoli, contatti in corso”

Junior Traorè verso Napoli secondo Gianluigi Longari di Sportitalia ci sono contatti in corso con il Sassuolo. L’amministratore delegato del Sassuolo ha fatto sapere che al Napoli piace Traorè.Una conferma è arrivata da Longari di Sportitalia che a Radio Goal dice: “sarebbe sicuramente un giocatore ideale per Luciano Spalletti. I contatti tra Napoli e Sassuolo per il giocatore vanno avanti. Ma al momento è complicato dire a che punto sta la trattativa“.

Secondo Longari il Napoli sta seguendo anche “Scamacca, giocatore che piace molto all’Inter. È inevitabile che le big si Serie A seguano calciatori forti come quelli del Sassuolo. Berardi è stato seguito in passato dal Napoli, ora c’è il Milan“. Sui rinnovi il giornalista di Sportitalia ha detto: “In questo momento il club azzurro pensa solo al raggiungimento dell’obiettivo, poi si deciderà di approfondire l’argomento “.