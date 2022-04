Il Napoli irrompe su Ilic, osservato speciale di Giuntoli: ecco il prezzo

Calciomercato Napoli, Ivan Ilic è uno dei nomi su cui sta puntando fortissimo Cristiano Giuntoli, il centrocampista è di proprietà del Verona. In questa stagione il giocatore serbo sta stupendo tutti, grande personalità, tanto da diventare un punto fermo della squadra di Tudor, che sta disputando un’ottima stagione. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, Ilic è un prospetto molto interessante. Uno di quei giocatori dai quali vuole ripartire Aurelio De Laurentiis. Oramai il patron ha decido di ripartire dai giovani, abbassare il tetto degli ingaggi e costruire un Napoli dall’età media più bassa, ma anche dal costo salariale ridotto.

Napoli, quanto costa Ilic del Verona

Il prezzo del giocatore si attesta sui 20 milioni di euro, anche perché lo cercano tante squadre di Serie A. I top club nostrani come Inter, Milan e Roma ci stanno facendo più di un pensiero. Ma secondo le ultime novità di mercato il Napoli è forte su Ilic, anche perché a fine stagione è pronto alla cessione di Fabian Ruiz e potenzialmente anche di Demme. Il riscatto di Anguissa per il Napoli è cosa quasi fatta, ma bisognerà trovare anche altri rinforzi per la mediana. Così Ilic è il vero obiettivo di Giuntoli che in casa Verona segue pure Tameze e Barak.