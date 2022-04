Giuntoli: “Scudetto, ci crediamo. Belotti, ottimo giocatore, sarà un grande Napoli, il pubblico la nostra forza”

Sarà un “Napoli dalla rosa molto forte quella del futuro” lo dice Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSCN che parla a Radio Goal. Il dirigente azzurro ammette di credere ancora nello scudetto: “Abbiamo una grande squadra ed un grande allenatore, possiamo ancora giocarci il titolo e lo faremo fino alla fine. Pensiamo una partita per volta e proviamo a vincerle tutte“.

Giunto su Napoli-Fiorentina dice: “C’è tanto dispiacere per i tifosi che sono venuti a vedere quella partita. Purtroppo gli episodi ci hanno condannato, am dobbiamo fare tesoro degli errori commessi e andare avanti. Siamo molto fiduciosi, perché quando siamo caduti poi abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci“.

Si è addirittura detto che il pubblico potesse rappresentare una sorta di handicap per il Napoli che ha perso cinque partite al Maradona: “I nostri tifosi ci danno una grande mano, ma noi dobbiamo giocare con leggerezza e pensare solo calcio“.

Calciomercato Napoli: le parole di Giuntoli

Con il direttore sportivo del Napoli si parla anche di Khvicha Kvaratskhelia, giocatore che viene considerato già un nuovo acquisto. Giuntoli non si sbottona del tutto e su Kvartskhelia dice: “Lo seguiamo oramai da tempo è uno dei primi della nostra lista. Devono maturare delle cose per arrivare al punto giusto. Daremo il massimo per portarlo al Napoli, ha grandi qualità e tutti i parametri giusti per giocare in azzurro“.

Giuntoli è sicuro che quella del futuro per il Napoli sarà una grande rosa, in potranno trovare spazio anche giovani come “Zanoli che sta facendo molto bene. Ma pensiamo anche a Zerbin e Gaetano, ma non ci dimentichiamo di Folorunsho, giocatore che sta facendo buone cose con la Reggina. Per questo va fatto un plauso a Grava“.

Si dice che Gaetano possa essere il sostituto di Fabian Ruiz: “Crediamo molto in lui vediamo se in futuro giocherà al Maradona” dice Giunto che conferma la volontà del Napoli di “riscattare Anguissa, anche perché ha giocato una grande stagione“.

Altro giocatore che si dice sia già del Napoli è Mathias Olivera che è un “ottimo giocatore ha caratteristiche diverse da Mario Rui. Ci interessa, ma seguiamo solo lui” dice Giuntoli che per la fascia mancina punta anche Cambiaso del Genoa.

Su Belotti al Napoli, il direttore sportivo azzurro dice: “Non pensiamo di prendere attaccanti, ma le cose possono sempre cambiare, è un grande calciatore e lo seguiamo. È un parametro zero e di solito si tende a chiedere un ingaggio maggiore, bisogna vedere quanto un giocatore così può incidere sul bilancio“.

Altro nome molto gettonato per il Napoli è quello di Junior Traorè del Sassuolo: “È sicuramente un calciatore molto valido che piace a tanti club, ma noi ora dobbiamo pensare alle sei finali che ci attendono“.

I rinnovi di contratto

Giuntoli ribadisce che il Napoli farà grande attenzione alla parte finanziaria, anche al momento dei rinnovi di contratto. “Al momento siamo impegnati sul campo, abbiamo uno scudetto da giocarci, al termine del campionato ne discuteremo” fa sapere il direttore sportivo, che deve gestire rinnovi importanti come quelli di Mertens, Ospina e Koulibaly ad esempio.

In chiusura su Lobotka dice: “In Italia spesso si danno giudizi affrettati. Noi ci abbiamo sempre creduto, anche perché lo volevano in tanti. Ha avuto tanti infortuni. Ora sta bene ed è stato bravo Spalletti a dargli fiducia“.