Anguissa, il riscatto è deciso, il Napoli ottiene lo sconto dal Fulham: le cifre

Frank Anguissa torna a giocare titolare Napoli-Roma, nel corso della stagione la sua presenza in campo si è rivelata indispensabile. Soprattutto quando Zielinski e Fabian Ruiz non sono in grande condizione, è impossibile peril Napoli sostenere un centrocampo praticamente senza interdittori puri. Così Anguissa avrà il compito di equilibrare il Napoli nella sfida con la Roma, gara scudetto che fa ancora sperare il pubblico dello Stadio Maradona.

Anguissa è fondamentale nel gioco di Spalletti, per questo si guarda sempre con maggiore attenzione al suo riscatto. Secondo Corriere dello Sport, i giochi sono praticamente fatti con il Napoli che acquisterà Anguissa dal Fulham a titolo definitivo.

Anguissa: terzo acquisto del Napoli

La decisione di chiudere la trattativa è arrivata quando il Fulham ha accettato di abbassare il prezzo fissato per il riscatto. Secondo il quotidiano sportivo il Napoli verserà 11 milioni di euro e non 15 milioni nelle casse del club inglese per comprare Anguissa. Ma il Napoli preme sull’acceleratore del calciomercato, dato che Anguissa è praticamente il terzo acquisto già chiuso. Giuntoli ha già concluso gli affari Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Inoltre piace sempre Junior Traorè del Sassuolo, dato che anche Lozano può lasciare Napoli a fine stagione. Il messicano ha richieste dalla Spagna.