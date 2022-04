Napoli con la Roma torna Anguissa, Spalletti cambia modulo

Il Napoli nelle mani di Frank Anguissa, il centrocampista rientra con la Roma per dare equilibrio e forza al centrocampo Spalletti ha dovuto fare a meno di lui nel match con la Fiorentina e l’assenza si è notata. In questo momento il Napoli non riesce a giocare senza Anguissa, ma perché non riesce a supportare Fabian Ruiz e Zielinski in mediana, due calciatori che non hanno proprio spiccate doti difensive. Inoltre entrambi non sono in uno stato di forma eccellente. Non è un caso che Ruiz e Zielinski siano stati tra quelli più criticati dopo la sconfitta di Firenze. Un solo calciatore non può cambiare il destino di una squadra, ma è chiaro che l’equilibrio ha un peso fondamentale e Anguissa è il giocatore che in questo momento può dare garanzie.

Napoli-Roma: il modulo di Spalletti con Anguissa

La sfida scudetto tra Napoli e Roma è stata affidata a Di Bello, con annesse critiche e dubbi anche di Corriere dello Sport. Ma Spalletti pensa al campo e ad un cambio di modulo con Anguissa in campo: il Napoli torna al 4-3-3. Anche perché i numeri del centrocampista africano sono importanti. Con Anguissa in campo il Napoli ha raccolto 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Bisogna considerare che il giocatore è mancato per tanto tempo tra infortuni e Coppa d’Africa. La sua assenza si è sempre fatta sentire.

Anguissa torna titolare in Napoli-Roma, nel modulo di Spalletti sarà affiancato da Lobotka e da uno tra Fabian Ruiz e Zielinski, anche se viste le condizioni dei due in tanti spingono per vedere Elmas titolare. Spalletti ha ancora tempo per pensare a questi dettagli, ora parte dalle certezze. Anguissa è una di queste, con la sua presenza in campo ci dovrà essere maggiore equilibrio, per evitare di subire gol a raffica come contro la Fiorentina.