Corriere dello Sport – Di Bello non all’altezza per Napoli-Roma: ricordate cosa ha fatto?

Napoli-Roma sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello, l’arbitro non viene ritenuto idoneo dopo gli errori commessi contro gli azzurri. A focalizzare l’attenzione sugli arbitri della 33sima giornata è Corriere dello Sport, che analizza le scelte del designatore Rocchio che scontentano un po’ tutti. Nel pezzo a firma di Edmondo Pinna, si parla pubblicamente della “peggior classe arbitrale degli ultimi 30 anni” che però avrà un peso specifico sullo scudetto. Perché a seg giornate dalla fine e con le squadre racchiuse in pochi punti, un errore di un arbitro può costare carissimo. Servivano gli arbitri migliori, ma pare che i migliori non ci siano, quindi si spera quantomeno nei meno peggio.

Napoli-Roma: arbitra Di Bello

“Prendete il turno di Pasqua. Nessuno che abbia più d’una scelta avrebbe fatto rientrare Di Bello in campo in una gara del Napoli (per di più contro la Roma: parliamo di una big match decisivo per Scudetto ed Europa) dopo che contro gli azzurri, appena due settimane fa (3 aprile) non aveva visto un rigore grande come una casa (Musso su Mertens), prima di essere salvato dal Var. Questione di opportunità, ma anche di coerenza tecnica: se hai sbagliato, il rientro deve avvenire in maniera graduale; se invece lo forzi in una big match allora hai messo da parte (o magari lo hai dovuto fare per forza) la meritocrazia, basandoti solo sull’impatto mediatico, assolutamente scarso (Il Napoli ha poi vinto nettamente). Se queste sono le nuove regole, evitiamo di parlare di crescita, su quali basi?”

Così Corriere dello Sport commenta la decisione di mandare Di Bello per Napoli-Roma. Arbitro che con il Napoli ha commesso più di un errore, ma che ora si ritroverà ora in mano una partita fondamentale. Un match che può ridare fiducia e speranza agli uomini di Spalletti, oppure affossarli del tutto.