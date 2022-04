Sconcerti contro tutti: “Zielinski, Fabian Ruiz, Politano, Insigne ecco cosa penso”

Il Napoli sconfitto con la Fiorentina, provoca anche le critiche dei giornalisti, Mario Sconcerti dice: “Zielinski ne fa quattro buone e poi sparisce“. Ma a calciomercato.com, il giornalista dice: “Mi sembra evidente che il Napoli ha perso una partita quasi decisiva. Il Napoli ha giocato molto bene a calcio finché ha avuto Anguissa, con Lobotka invece è cambiata la cultura di centrocampo. I due più penalizzati sono stati Zielinski e Fabian Ruiz. Zielinski va a strappi, è decisivo per quattro-cinque partite, poi sparisce. Né Politano e nemmeno Insigne sono stati dentro al campionato. Ed è un peccato per il Napoli non essere riuscito a sfruttare l’enorme potenziale di Osimhen. La stagione di Insigne non può essere giudicata sufficiente“.

Ora il Napoli dovrà cercare di reagire ad una sconfitta davvero molto amara. Gli azzurri devono giocare lunedì di Pasquetta con la Roma. Servirà una reazione immediata, perché il sogno scudetto non è ancora definitivamente sparito. Koulibaly ha indicato la strada, ma non è semplice da percorrere.