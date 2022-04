Chiariello: “Il Napoli ha una maledizione. Due calciatori vanno venduti”

Napoli-Fiorentina, arriva il commento di Umberto Chiariello che dice: “Non è solo una mancanza di mentalità”. Durante la trasmissione Campania Sport su Canale 21, Chiariello dice: “Credo che il Napoli abbia una grave maledizione, ovvero quella della quarta vittoria. Infatti la squadra di Spalletti non riesce mai a vincere la quarta partita consecutiva. Quest’anno è successo contro Leicester, Spartak Mosca, Roma, Verona, Fiorentina (Coppa Italia), Inter e di nuovo Fiorentina. È un caso? Io non credo che sia una questione di mentalità, perché con la Fiorentina la sconfitta è arrivato con un gioco non eccellente. Gli uomini di Italiano attaccavano bene e riempivano l’area di rigore“.

Poi Chiariello aggiunge: “Ci sono calciatori come Piotr Zielinski e Fabian Ruiz hanno l’oro nei piedi, ma il cuore freddo. Perché, mi chiedo, togli Lorenzo Insigne, l’unico vivace in attacco, con un Victor Osimhen mangiato vivo da Igor, e non tiri via Zielinski, che non ha toccato palla per l’ennesima partita di fila?”

Secondo Chiariello “Osimhen ha fatto una pessima partita, anche se ha dato l’anima in campo. Infatti Igor è uscito distrutto dal campo ed ha segnato anche un gol e fornito un assist“. Chiariello poi suggerisce: “Se proprio si deve cedere qualcuno allora facciamolo con Zielinski e Fabian“.