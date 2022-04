Napoli ci eravamo illusi? La foto simbolo della disfatta azzurra

La sconfitta del Napoli con la Fiorentina è una frenata profonda nella lotta scudetto. Teoricamente i punti sulla carta per lanciare la sfida a Milan e Inter ci sono ancora. Ecco perché la società ha detto che non è ancora finita. Ma il Napoli non dà la sensazione di essere una schiacciasassi e più volte ha illuso i suoi tifosi. Paradossalmente è accaduto spesso dopo una vittoria fuori casa.

Basta ricordare quella vittoria bellissima e sofferta con la Lazio con gol di Fabian Ruiz sul finale, l’incantesimo sembrava rotto. Invece la giornata successiva Napoli-Milan, con uno stadio Maradona gremito, c’è stata la cocente sconfitta con i rossoneri. Certo il rigore non dato a Osimhen pesa.

Napoli-Fiorentina: quanti errori

La sconfitta con la Fiorentina è arrivata dopo un’altra grande vittoria, quella contro l’Atalanta fuori casa, senza avere in campo Osimhen e Di Lorenzo. Ancora una volta il Napoli sembrava cresciuto, pronto a non commettere più gli stessi errori. Invece anche questa volta è arrivata la batosta, perché la Fiorentina ha meritato la vittoria e soprattutto il Napoli non ha meritato di vincere.

Perché se Osimhen sbaglia dei fuorigioco elementari, se Fabian Ruiz libero in area, non prova nemmeno calciare verso la porta avversaria, non è di certo colpa dell’avversario

.Ma c’è una foto che forse può diventare il simbolo del sogno infranto del Napoli. Una foto che vale più di mille parole. Ovvero il passaggio errato di Lozano a Mertens, che poteva lanciarsi da solo davanti al portieri. Il messicano aveva una prateria davanti, bastava toccare il pallone di prima e mettere il belga davanti alla porta. Invece Lozano non ha avuto lucidità, ha fatto quel tocco in più ed ha sbagliato il passaggio. In quel momento si era sul punteggio di 1-1 e la partita poteva cambiare.

Ma fortunatamente la matematica dà ancora qualche possibilità, ma come ha detto Koulibaly, bisogna vincerle tutte.