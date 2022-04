Gazzetta – Lozano è sul mercato, c’è una richiesta concreta dalla Spagna

Hirving Lozano sul mercato, il giocatore messicano può andare via a fine stagione. Il messicano portato a Napoli da Carlo Ancelotti, che invocava a gran voce James Rodriguez, non ha mai convinto del tutto. La stagione migliore in maglia azzurra l’ha disputata con Gennaro Gattuso. Delle buone prestazioni sono state registrate anche con Spalletti, ma ultimamente sembra in uno stato di assoluta involuzione. Lozano con la Fiorentina ha sbagliato un passaggio elementare, ma si è visto anche riprendere più volte da Spalletti che forse si è mangiato le mani per averlo messo in campo nella ripresa al posto di Politano.

Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli ha messo Lozano sul mercato, anche perché le sue prestazioni non convincono il club azzurro. Dalla Spagna fanno sapere che il Siviglia è seriamente intenzionato a prendere Lozano, anche se il calciatore dichiarò ad Azteca Deportes di voler giocare in un club più grande del Napoli. Per lui si parlava di Real Madrid, ma sembra difficile che una squadra che ha un giocatore cha assist come Modric, possa prendere in considerazione l’idea di prendere Lozano.

Ma le possibilità che Lozano sia ceduto dal Napoli sono molto alte. Anche perché il club azzurro ha acquistato Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi, esterno tutto mancino che può giocare senza problemi sulla destra d’attacco. Ma Giuntoli punta anche Junior Traoré che può sostituire Insigne. Lozano viene valutato almeno 30 milioni di euro, questo sembra al momento il problema più grande per la cessione del giocatore.