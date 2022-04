Lozano errore clamoroso: “Come si fa a sbagliare?” – FOTO

Napoli-Fiorentina c’è un errore clamoroso commesso da Lozano che al secondo tempo sbaglia un passaggio per Mertens. L’istantanea è evidente, il belga ha una prateria davanti a se, il messicano dovrebbe solo appoggiare il pallone verso il compagno di squadra che davanti a se ha tantissimo spazio e nessun difensore.

Sarebbe bastato un passaggio di prima, ma Lozano ha perso un tempo di gioco ed ha anche sbagliato il successivo passaggio per Mertens.

Nel calcio il tempo e lo spazio sono fondamentali, ecco perché Lozano facendo un tocco in più perde il momento esatto per dare una palla importantissima a Mertens. In quel momento la partita era sul pareggio e magari con un gol di Mertens potevano cambiare le carte in tavola. La foto del passaggio sbagliato di Lozano, è stata molto dibattuta sui social, con tanti tifosi che non si capacitano di come si sia potuto sbagliare quel passaggio.