Il Napoli vuole Cambiaso: Giuntoli incontra il Genoa, sfida tre club di Serie A

Calciomercato Napoli in grande fermento, con Cristiano Giuntoli a caccia di giovani talenti, ma che possano avere già un impatto importante sulla Serie A. È il caso di Andrea Cambiaso che il Napoli ha messo nel mirino, il terzino del Genoa è uno dei protagonist in questo campionato. Un giocatore che a 22 anni è quasi definitivamente esploso ed ora attende di fare il salto di qualità. Davvero importanti le qualità del terzino sinistro che piace al Napoli. Ma Giuntoli in quella posizione ha già acquistato Mathias Olivera dal Getafe, non ancora ufficiale ma di fatto il colombiano è un giocatore azzurro. L’addio di Ghoulam apre le porte ad Olivera, ma il Napoli non si ferma e cerca ancora un altro terzino.

Cambiaso al Napoli: le ultime notizie di calciomercato

Il costo di Cambiaso è valutato 15 milioni di euro dal Genoa, una cifra importante per un giocatore che sta facendo davvero bene. Ma Cambiaso ha fatto un’ottima impressione al club azzurro, tanto che Giuntoli è pronto ad incontrare il Genoa, come scrive Il Mattino. Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra le due società, per capire le possibilità del passaggio di Cambiaso in azzurro. L’esterno mancino piace anche a Milan, Inter e Juventus, ma Giuntoli vuole affondare il colpo, anche perché lo segue con interesse da quando Cambiaso giocava all’Alessandria.

L’incontro tra Giuntoli ed i dirigenti del Genoa per Cambiaso, può mettere il Napoli in una condizione di leggero vantaggio rispetto alle altre. Al momento non sono in programmi incontri anche con l’agente del calciatore, prima bisognerà capire se ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa. Il Napoli dopo Kvaratskhelia, punta un altro giovane importante. L’idea è quella di abbassare l’età media della squadra, ma anche di pesare molto meno sul monte ingaggi, così come vuole Aurelio De Laurentiis.