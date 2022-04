Rrahmani in dubbio per Napoli-Fiorentina, un precedente non fa ben sperare

Amir Rrahmani in forte dubbio per la sfida Napoli-Fiorentina, il difensore è stato tenuto a riposo precauzionale dallo staff medico. Insomma ancora un piccolo problema di formazione per Luciano Spalletti, che in giornata capirà se potrà contare sul difensore kosovaro, oppure se dovrà schierare titolare ancora Juan Jesus. Il brasiliano offre ampie garanzie. Sicuri assenti del match saranno Anguissa per squalifica e Di Lorenzo per infortunio, ma ci sono altre dubbi di formazione in Napoli-Fiorentina, legata ad almeno due ballottaggi.

Napoli-Fiorentina: Rrahamani titolare?

La sfida Napoli-Fiorentina è valida per la 32sima giornata di Serie A e si gioca oggi allo stadio Diego Armando Maradona, ore 15. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla presenza di Rrahmani da titolare nella sfida tra Napoli e Fiorentina: