Juve batte Cagliari, ma il piagnisteo continua: “Come si fa ad annullare quel gol?”

La Juventus vince con Il Cagliari 2-1 in rimonta. I tifosi bianconeri si lamentano per il gol annullato a Pellegrini dall’arbitro Chiffi. Il commento della partita è stato fatto da Franco Leonetti, giornalista tifoso della Juventus: “Regolamento assurdo, sarebbe da cambiare da tempo. Come si può annullare una rete con un giocatore di spalle su cui va a sbattere un pallone sulla parte alta del braccio? Regolamento folle…“.

Ma Leonetti non è l’unico a commentare la vittoria della Juventus ed il gol annullato a Pellegrini. Con Giovanni Albanese che sui social scrive: “Braccio aderente al corpo, di spalle. Chiedo a chi ne sa, per capire e non per fare polemica: se al posto di #Rabiot ci fosse stato un difensore, sarebbe stato rigore? Perché diversamente la casistica di questo episodio a discapito dell’attaccante non ha senso“. Insomma i tifosi della Juventus vogliono passare come martiri, ovvero ciò che non sono. E pensare che Chirico aveva parlato di napoletani che piangono.