“Verona in gita a Milano, Inter ti piace vincere facile” il web insorge: “Una vergogna”

l’Inter vince con il Verona 2-0 e dopo mezz’ora ha già chiuso la partita con i gol di Barella e Dzeko. Sicuramente non una partita all’arrembaggio quella della squadra di Tudor che è apparsa tutt’altro che determinata, nonostante di Solto la squadra scaligera sia sempre molto aggressiva su ogni pallone.

Un atteggiamento che non è passato inosservato e che hanno notato molti tifosi, che hanno poi riportato la sensazione sui social. “Una vera vergogna” ha scritto un tifoso commentando su Twitter l’hashtag Inter-Verona. C’è chi ha parlato di “Verona in gita a Milano” riferendosi all’atteggiamento un po’ molle della squadra di Tudor. Lo stesso tecnico che alla vigilia aveva detto che il Verona oramai era salvo e che era l’Inter ad aver bisogno di punti, non la sua squadra. Una frase che in tanti hanno riportato sui social, come a voler dimostrare che con quelle parole Tudor non ha caricato a dovere la sua squadra. In ogni caso la corsa scudetto resta ancora aperta, con Milan, Inter e Napoli a giocarsi il titolo.