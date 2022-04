Il Napoli su Cambiaso del Genoa. Raiola offre Januzaj. Giuntoli ha chiuso due operazioni importanti

Cambiaso, il Napoli fa sul serio per il terzino del Genoa, Giuntoli incontrerà il club rossoblu. Raiola, intanto, continua a proporre Januzaj.

Il Napoli punta Cambiaso del Genoa, il terzino rossoblu piace da tempo al ds Giuntoli. Giovanni Bia, ex calciatore del Napoli ed oggi agente di Andrea Cambiaso qualche settimana fa aveva aperto al trasferimento:

“Vedremo a giugno cosa succederà. Giuntoli lo aveva già cercato anni fa ma non riuscì a prenderlo e alla fine andò all’Empoli. Ci sono tante squadre su di lui e dovremo valutare col Genoa cosa è meglio per lui. È in scadenza nel 2023 e a fine anno decideremo cosa fare. La nuova proprietà è straniera e forse hanno idee diverse dalle nostre, vedremo. Ora il suo unico obiettivo è quello di provare a salvare il Genoa, tutto il resto si vedrà in seguito“.

Nelle ultime ore però i contatti tra i club si sono intensificati, come ha spiegato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia:

“L’Inter aspetterebbe Cambiaso anche a parametro zero, ma è evidente che ci saranno sviluppi nelle prossime settimane, quando sarà più chiara la posizione di classifica del Genoa. Il ragazzo del club ligure, confermiamo, piace moltissimo al Napoli che lo ritiene in prospettiva una buonissima mezzala e non soltanto un esterno. Al punto che la settimana prossima è in programma un incontro con il Genoa. il club azzurro intanto ha concretizzato due operazioni importanti come quelle di Olivera e Kvaratskhelia“.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Mino Raiola continua a proporre Januzaj al Napoli, in scadenza con la Real Sociedad, ma De Laurentiis ha altri obiettivi in testa. Berardi e Traoré del Sassuolo, Sinisterra del Feyenoord e Lang del Borussia Monchengladblach.

CHI È CAMBIASO, L’ESTERNO CHE PIACE AL NAPOLI

Cambiaso è un terzino sinistro che sa fare molto bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Dotato di grande corsa e spinta sulla fascia dove riesce spesso e volentieri a rendersi pericoloso in zona goal e ama servire i compagni con cross ben calibrati o accentrandosi per fornire assist al reparto d’attacco. Quest’anno ha giocato 13 partite contribuendo con 1 rete e 2 assist. Il 3 Settembre è stato convocato da Paolo Nicolato con l’Italia U21 ma ha esordito giocando per 90 minuti soltanto il 12 Novembre nella partita valida per le qualificazioni agli Europei contro l’Irlanda vinta dagli azzurri in trasferta per 2-0.

QUANTO VALE CAMBIASO?

Il contratto di Andrea Cambiaso con il Genoa scadrà il 30 Giugno 2023 e la dirigenza rossoblu ha tutte le intenzioni per prolungare la permanenza del suo giovane talento più a lungo possibile. La valutazione di mercato del terzino ex Empoli è di 3 milioni di euro ed è ambito dalle squadre più blasonate della Serie A. Tuttavia non sarà facile portarlo via dalla sua squadra del cuore, Cambiaso viene già visto come una potenziale bandiera del Club per i prossimi anni.

ANDREA CAMBIASO – SKILLS E GOALS



Ecco un video che mostra le migliori giocate di Andrea Cambiaso, il terzino che piace la Napoli.