Napoli per Januzaj c’è il rilancio, Giuntoli vuole chiudere l’affare

Il Napoli è alla ricerca di un esterno per la prossima stagione, diverse le piste seguite sul calciomercato. Una delle più concrete porta a Adnan Januzaj, giocatore in scadenza di contratto con la Real Sociedad. La stella del belga a 27 anni non brilla come aveva promesso, ma le sue qualità tecniche sono fuori discussione. Proprio con la Real Sociedad ha ritrovato continuità di rendimento, che ha fatto accendere i riflettori sul giocatore. Il Napoli pensa a Januzaj per il post Insigne che a giugno saluta tutti e va al Toronto. L’affare è in fase avanzata, tanto che dalla Spagna parlano di un incontro per Januzaj per chiudere la trattativa. Il giocatore aspetta la chiama giusta, ma valuta anche la possibilità di restare a San Sebastian.

Januzaj al Napoli: le ultime novità

Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna parla di una pista calda per Januzaj, che di recente ha avuto anche una proposta di rinnovo dalla Real Sociedad. “Ma il rilancio del Napoli sarebbe andato oltre. Il suo nome è scattato in pole in una lista che potrebbe andare oltre altri obiettivi del momento, come Hamed Traoré, 22enne del Sassuolo, Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, appena spostatosi (sino a fine stagione) alla Dinamo Batumi dal Rubin Kazan, e Charles De Ketelaere, 21 anni in forza al Bruges“.

Insomma il Napoli per Januzaj fa sul serio. La società di De Laurentiis guarda molto ai parametri zero, nuova frontiera del mercato che diventa fondamentale per risparmiare i soldi dei cartellini e far quadrare i conti, viste anche le nuove normative per il Financial Fair Play della Uefa. Belotti è un altro colpo a parametro zero che piace al Napoli, ma bisogna scontrarsi con la volontà del giocatore. Giuntoli sta seguendo altre piste, anche perché il calciomercato del Napoli di giugno sarà molto movimentato e ricco di novità.