Dalla Spagna: “Napoli, offerta per Januzaj. Incontro con Raiola, si può chiudere durante la sosta”

Il Napoli avrebbe formulato un’offerta per Januzaj, dalla Spagna rilanciano la notizia, dietro l’operazione c’è la regia di Raiola.

Adnad Januzaj si avvicina al Napoli. Giuntoli prova a chiudere l’acquisto del belga, che andrebbe a sostituire Lorenzo Insigne. LSecondo quanto riporta todo fichajes, Emissari del Napoli si sarebbero incontrati di recente con l’agente Mino Raiola. L’offerta d’ingaggio, presentata dal club di De Laurentiis sarebbe superiore alla proposta presentata dalla Real Sociedad al giocatore per il rinnovo. Il contratto di Januzaj scadrà questa estate ed il Napoli avrebbe accelerando nel tentativo di tesserarlo a parametro zero.

Todo fichaje scrive: “Quando sembrava che il rinnovo con la Real Sociedad fosse chiuso, Adnan Januzaj ha cambiato idea, in questo momento tutto fa pensare alla sua partenza la prossima estate per l’Italia.

Il nazionale belga concluderà il suo contratto la prossima estate e dal club di San Sebastian. Il giocatore, dopo un breve flirt con il Napoli, ha deciso di continuare con il club di San Sebastián, ma al momento di apporre la sua firma sul contratto, ha rifiutato la proposta.

Il motivo non sarebbe altro che un’offerta migliore del Napoli. Mino Raiola ha recentemente incontrato la squadra azzurra che vorrebbe l’esterno, per sostituire il partente Lorenzo Insigne.

Il Napoli cerca di sfruttare la pausa per le nazionale per chiudere l’affare al 100% . Gli azzurri non vogliono che il calciatore cambi idea ancora nelle prossime settimane, soprattutto se il Real Sociedad povesse entrasse nelle posizioni di Champions League”.

Januzaj: ‘Raiola molto esigente, sul Napoli…’

Il nazionale belga della Real Sociedad, Januzaj in conferenza stampa parla di Raiola e del Napoli :

Le statistiche di Januzaj

De Laurentiis avrebbe scelto Januzaj per sostituire Insigne. Il belga di origini kossovare Adnan Januzaj, 27 anni, in scadenza di contratto ha rifiutato finora le proposte di rinnovo della Real Sociedad. Un profilo interessante in una lista – quella degli svincolati – che diventa sempre più lunga e interessante e condizionerà il mercato della prossima estate.

In Liga comunque nell’ultimo lustro ha fatto abbastanza bene: 122 partite (terzo giocatore più utilizzato dalla Real Sociedad) 14 reti e 16 assist. Si tratta di un giocatore nel pieno della maturità, l’ingaggio rientrerebbe nel range fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis.