L’Inter vuole Lozano e sfida il Real Madrid, c’è anche una terza squadra

Hirving Lozano è sul mercato, il Napoli non si opporrebbe alla cessione in caso di una proposta importante. Il messicano è arrivato in azzurro per la cifra di 40 milioni di euro e De Laurentiis chiede almeno gli stessi soldi per farlo andare via. Forse il club partenopeo si potrebbe accontentare di qualcosa in meno, magari una trattiva con l’inserimento di bonus che facciano lievitare la cifra fino a 40 milioni di euro.

Secondo quanto scrive Fichajes, portale spagnolo specializzato in calciomercato, Lozano piace al Real Madrid ma c’è anche l’Inter che sogna di prendere anche Berardi. I nerazzurri nonostante i tanti debiti vogliono spendere molto sul calciomercato di giugno e Lozano è un obiettivo di Marotta.

Cessione Lozano: le novità di oggi

Ma dalla Spagna sono convinti che il Real Madrid di Ancelotti non si è tirato indietro per Lozano. Fu proprio il tecnico di Reggiolo a volerlo in azzurro ed ora potrebbe portarlo in Spagna. Anche perché Lozano ha candidamente ammesso di voler giocare in un club migliore del Napoli. Chiunque voglia acquistare Lozano dovrà fare i conti con Aurelio De Laurentiis che di certo non svenderà il giocatore. Intanto anche il Siviglia si è messo in fila per il giocatore messicano. Al momento il club andaluso è l’unico intenzionato a muoversi concretamente per il giocatore, con un’offerta da presentare a De Laurentiis.

Intanto Lozano viene dato titolare in Napoli-Roma, una partita decisiva in cui Spalletti vuole rilanciare il messicano, che dovrà tenere fuori dal terreno di gioco tutte le voci di calciomercato.