CORSPORT – Lozano titolare con la Roma: Spalletti ha scelto al posto di chi giocherà

Hirving Lozano si prende il Napoli e con la Roma sarà titolare sulla fascia destra d’attacco al posto di Matteo Politano. Corriere dello Sport dà questa notizia come praticamente sicura, con il messicano che ritornerà in campo dal primo minuto dopo un mese col Verona.

Da capire come sta Lozano, perché nella sfida con l’Atalanta il suo ingresso era stato determinante nel fornire l’assist del terzo gol ad Elmas. Uno strappo importante quello del messicano, che quando è in giornata produce ottime soluzioni. Ma tutti hanno ancora negli occhi quel passaggio sbagliato da Lozano per Mertens in Napoli-Fiorentina. Il messicano deve decidere quale dei due vuole essere.

Napoli-Roma: i compiti di Lozano

Luciano Spalletti con la Roma recupera Anguissa, forse la notizia più importante. Il tecnico è orientato a schierare un 4-3-3 con Lozano, Insigne e Osimhen in attacco. Confermato di nuovo Zanoli in difesa, Di Lorenzo è in recupero, la visita di controllo è stata positiva, ma non può ancora giocare. E allora la fascia destra del Napoli con Lozano-Zanoli, dovrà trovare la giusta alchimia. Spalletti chiede a Lozano di attaccare, ma di dare anche un supporto alla manovra difensiva, fondamentale per mantenere gli equilibri.

Inoltre il messicano deve trovare anche qualche gol, dato che fino ad ora in stagione ne ha messi a segno solo quattro. Un po’ pochi, ma questo è il problema di questa stagione del Napoli: gli esterni d’attacco segnano pochissimo e Osimhen, da solo, non può sobbarcarsi l’onere di dover segnare sempre e comunque.

Lozano dovrà tenere lontano le voci di mercato, che lo vogliono lontano da Napoli a fine stagione. Come ha detto Giuntoli a Radio Goal, ora bisogna pensare solo al campo e disputare queste sei partite decisive al massimo.