IL MATTINO – Spalletti cambia metodo: ecco cosa ha fatto a Castel Volturno

Luciano Spalletti e la corsa scudetto che non vuole mollare. Il Napoli ha ancora tutte le carte in regolare per poter credere nel titolo finale, ma per farlo deve trovare serenità e continuità di risultati. Prima della sconfitta con la Fiorentina gli azzurri avevano vinto tre partite di fila, ma il brusco stop con i viola ha depresso un po’ tutti. La cena a Posillipo è servita proprio a cercare di mitigare l’ansia o la delusione per la sconfitta con la Fiorentina, ma anche per ricaricare le energie mentali.

Spalletti lavoro sulla psicologia del Napoli

Ecco quanto riferisce Il Mattino sull’approccio che sta avendo in questi giorni il tecnico con la squadra.