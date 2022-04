Sparnelli: “Ero sicuro che il Napoli perdesse con la Fiorentina. Ecco cosa ho visto”

La dolorosa sconfitta del Napoli con la Fiorentina fa ancora discutere. L’occasione era davvero troppo ghiotta, gli azzurri potevano salire al primo posto, invece è arrivata una doccia fredda. Tante le critiche ai calciatori, con uno Spalletti che a fine gara ha detto addirittura addio al sogno scudetto. Il tecnico toscano era visibilmente deluso e si è lasciato andare allo sconforto.

Su Napoli-Fiorentina arriva anche il commento di Massimo Sparnelli che a Tele A ha detto: “Personalmente ero convinto che il Napoli avesse perso con la Fiorentina. Praticamente era già tutto scritto“.

Sparnelli rivela un retroscena su quanto accaduto prima del match i “giocatori ora entrano dal lato riservato ai giornalisti e non più dal varco Maradona. Io ero allo stadio con i miei tre figli. I bambini hanno provato a chiamare i calciatori all’arrivo del Napoli, ma sul loro viso si leggeva una tensione altissimo. Ho guardato le loro facce ed erano molto timorosi. Evidentemente hanno sentito tantissimo la pressione della gara ed in campo non sono riusciti a rendere così come potevano“.