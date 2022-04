Il Napoli a cena a Posillipo, Edo De Laurentiis arriva una richiesta alla squadra

Il Napoli ricarica energie mentali e motivazioni dopo la sconfitta con la Fiorentina. La società ha voluto far sentire la propria presenza con un momento conviviale. La cena a Posillipo è un momento deciso da Edo De Laurentiis con Luciano Spalletti, un modo per stare tutti insieme, sorridere e lasciarsi alle spalle l’occasione persa con la Fiorentina. Si, perché con una vittoria il Napoli poteva trovarsi da solo al primo posto in classifica, visto che il Milan ha pareggiato con il Bologna. Ma il passato non si può cambiare, quindi meglio pensare al futuro. C’è Napoli-Roma alle porte e la possibilità di giocarsi ancora lo scudetto, perché gli azzurri sono ancora in pena corsa per i titolo.

Il Mattino svela anche un retroscena della cena a Posillipo, con Edo De Laurentiis che ha voluto caricare la squadra azzurra, in vista del finale di stagione. Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “C’erano tutti ieri da Riserva Rooftop a Posillipo. Non solo i calciatori, ma anche lo staff tecnico e la dirigenza, capitanata dal vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis. Una sorta di vero e proprio patto-scudetto, quello siglato ieri sera tra la squadra e la dirigenza. De Laurentiis junior ha preso la parola: ha fatto i complimenti agli azzurri per quanto fatto fin qui e ha chiesto alla squadra di fare un ultimo sforzo, perché vincere lo scudetto vorrebbe dire fare la storia“.