Alvino: “Napoli a cena a Posillipo, così si costruiscono le vittorie”

Il Napoli a cena a Posillipo su invito di Edo De Laurentiis, un modo per cementare il gruppo in vista del finale di campionato, con il Napoli che si gioca lo scudetto. Gli azzurri hanno 66 punti, il Milan 68, l’Inter sempre 66. La squadra di Inzaghi deve però recuperare il match con il Bologna e quindi ha una partita in più da giocare.

Il Napoli vuole provarci fino all’ultimo a giocarsi lo scudetto. Così la società ha voluto cementare ancora di più il gruppo in vista delle ultime sei giornate di campionato. Edo De Laurentiis ha invitato tutti a cena. Ecco quanto scritto Carlo Alvino: “Tutto il Napoli questa sera a cena a Posillipo. L’invito è del vicepresidente Edo De Laurentiis. Anche a tavola si costruiscono le vittorie“. Il Napoli di proverà fino alla fine, a cominciare dalla sfida con la Roma. Quello di Edo De Laurentiis resta un segnale importante, che arriva in un momento delicato della stagione.