I tifosi del Napoli hanno lanciato un messaggio chiaro ai giocatori e Spalletti

Napoli-Roma arriva subito dopo la cocente delusione per la sconfitta con la Fiorentina. L’ennesima di una stagione in cui gli azzurri hanno più volte fallito prove importanti, si pensa alla sconfitta in casa con il Milan ad esempio. Ma hanno centrato anche vittorie fondamentali e grandi reazioni, come la vittoria a Milano con i rossoneri o quella a Bergamo con l’Atalanta.

Ma le grandi prestazioni sono arrivate quasi sempre fuori casa per gli uomini di Spalletti che allo stadio Maradona hanno una media punti di 1,81, mentre in trasferta si alza a 2,31. Una differenza sostanziale, perché se il Napoli avesse un ruolino di marcia simile potrebbe essere prima in classifica.

Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte, nemmeno nel calcio. Ed allora c’è da pensare a Napoli-Roma, sfida delicatissima perché Inter e Milan hanno vinto ed il Napoli deve rispondere in maniera concreta. Spalletti ha già in mente la formazione del Napoli. Gli undici da schierare davanti ad uno stadio Maradona quasi pieno. In tanto credevano che rimanesse quasi deserto dopo la sconfitta con la Fiorentina, ed a causa del giorno di festa.

Ma il pubblico napoletano, ancora una volta, ha dimostrato il proprio affetto per la squadra che va oltre il risultato sul campo. Per Napoli-Roma ci saranno oltre 40mila spettatori. Di certo non il pienone dei 52mila come con la Fiorentina, ma il messaggio dei tifosi è chiaro: “Noi ci siamo, al vostro fianco“.

Saranno poi i calciatori a dover dare una risposta concreta sul campo, tramutando l’affetto smisurato dei tifosi, in una forza ulteriore per continuare a credere nello scudetto. Al Napoli serve questa spinta, ma serve anche concretezza: vincere e continuare a farlo fino alla fine, sapendo di avere a fianco un pubblico fantastico.