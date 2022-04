Zielinski o Mertens in campo con la Roma: la decisione di Spalletti

Piotr Zielinski talento e discontinuità, perché il polacco quando si accende è un fenomeno, col pallone riesce a fare quello che vuole. Ma quando si spegne non riesce a carburare in alcun modo. Negli ultimi match l’assenza di Zielinski, nonostante fosse fisicamente sul terreno di gioco, si è sentita parecchio. Ma rinunciare a uno con le sue qualità non è affatto semplice, lo sa bene Luciano Spalletti che difficilmente riesce a fare a meno del polacco.

Per Napoli-Roma c’è il dubbio Zielinski o Mertens per il tecnico toscano. Un dubbio difficile da sciogliere perché significa cambiare totalmente impostazione alla squadra.

Zielinski è un centrocampista di spiccate doti offensive che riesce a dare una mano anche difesa, con lui si può partire con un modulo 4-3-3 di base e mutare in un 4-2-3-1. Mertens è un attaccante, può agire dietro la punta ma con il belga in campo si può fare solo il 4-2-3-1.

Napoli-Roma: Mertens o Zielinski?

La decisione per Spalletti non è facile da prendere, perché entrambi i calciatori hanno grandi doti tecniche. In questa settimana si è invocato a gran voce il ritorno di Mertens con Osimhen, ma la scelta non è facile da compiere. Secondo Corriere dello Sport con la Roma in campo ci sarà Zielinski e non Mertens dal primo minuto. Spalletti ha fatto questa scelta in nome dell’equilibrio della squadra, che ritrovare anche Anguissa a centrocampo. Con il camerunense si potrebbe osare di più, soprattutto allo stadio Maradona, per rispondere alle vittorie di Milan e Inter. Ma la decisione di Zielinski titolare sembra oramai presa. Mertens potrà avere la sua occasione nella ripresa, anche se Spalletti ha ancora tempo per pensare. Napoli-Roma si gioca lunedì alle 19.00, sugli spalti ci saranno oltre quarantamila spettatori, una partita da vincere ad ogni costo, per continuare a sognare lo scudetto.