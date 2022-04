Napoli senza prova d’appello: serve la reazione proprio al Maradona. La classifica parla chiaro

Questa volta sarà il Napoli a doversi tenere a galla nella corsa scudetto e non sperare che siano le altre a tenerla in piedi. Inter e Milan hanno già dato il proprio verdetto nelle 33sima giornata di Serie A. Senza timori e senza paure: Inter e Milan hanno vinto, rispettivamente con Spezia e Genoa, senza sbavature, senza nemmeno troppi patemi. Tre punti per la volata scudetto delle due milanesi che mettono ora il Napoli nella posizione di dover reagire ad ogni costo.

Lo impone la classifica perché il Milan ha 71 punti, l’Inter 69 (e deve recuperare la partita col Bologna), il Napoli di punti ne ha 66.

Napoli-Roma allo stadio Maradona

Sulla carta gli azzurri hanno la partita più complicata. Spalletti sfida Mourinho, in un momento florido per la Roma che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal passaggio del turno di Conference League, contro il Bodo Glimt. Un momento di entusiasmo importante, con Zaniolo che sembra rinato dopo un periodo complicato.

Ma il Napoli, sempre sulla carta, ha dalla sua il favore dello stadio Maradona, anche se in questa stagione sta diventando quasi un tabù: cinque sconfitte in campionato, otto in stagione a Fuorigrotta. Ecco il Napoli deve invertire questa tendenza per evitare di perdere il treno scudetto.

Perché la matematica non ha ancora condannato nessuno e mettere il fiato sul collo a Inter e Milan può essere importante per il futuro. Ma il Napoli, Spalletti ed i giocatori dovranno trovare nello stadio Maradona quella forza per gettare il cuore oltre l’ostacolo e non essere ‘intimoriti’ dagli oltre quarantamila, che ancora una volta decideranno di sostenere gli azzurri, nonostante la cocente delusione con la Fiorentina.