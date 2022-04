Milan e Inter di forza e senza paura, il Napoli deve rispondere

Inter e Milan non sbagliano e vincono con Genoa e Spezia. Le due squadre milanesi sono davanti al Napoli, che ora deve rispondere contro la Roma.La squadra di Simone Inzaghi batte nettamente lo Spezia per 3-1 ed al momento sembra quella più in forma nella lotta scudetto, anche perché è quella che ha il calendario più facile. Il Milan batte il Genoa grazie ai gol di Leao e Messias. I rossoneri non sono brillanti ma davanti a 72 mila spettatori portano a casa tre punti fondamentali per lo scudetto.

Ora tocca al Napoli rispondere a Milan e Inter. La squadra di Spalletti gioca con la Roma galvanizzata dalla vittoria in Conference League. Gli azzurri recuperano Anguissa. Spalletti ha quasi tutti gli uomini a disposizione e dovrà cercare di non steccare un’altra partita al Maradona. La cena voluta da De Laurentiis e Spalletti doveva servire proprio a portare serenità, per lottare al meglio delle possibilità per lo scudetto fino a fine stagione.