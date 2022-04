Roma scatenata: Zaniolo fa tripletta – VIDEO

La Roma in vantaggio 3-0 con il Bodo Glimt in Conference League, gol di Abraham e doppietta di Zaniolo. In grande forma l’ex Inter che si è messo in risalto con due gol bellissimi. Il terzo personale, il quarto per la Roma è stato segnato ad inizio del secondo tempo. Per Zaniolo si è parlato di un interesse del Napoli solo qualche giorno fa. Una pista che resta comunque molto difficile, anche per il costo elevato del giocatore valutato 50 milioni di euro.

Ma ora Zaniolo è della Roma e dopo un momento di appannamento, il giocatore sembra tornato in forma. Proprio la Roma affronterà il Napoli lunedì di Pasquetta una sfida in cui ci si gioca lo scudetto e l’Europa. Per la partita è stato designato l’arbitro Di Bello. Una scelta molto contestata, soprattutto da Corriere dello Sport, che ha ricordato la clamorosa svista di Di Bello in Atlanta-Napoli di qualche settimana fa. Non si capisce per quale motivo sia stato assegnato di nuovo lo stesso arbitro per Napoli-Roma.