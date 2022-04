Napoli-Roma, Mourinho spiazza i tifosi e la stampa

Mourinho fa la prima mossa in vista di Napoli-Roma. Gli azzurri di Luciano Spalletti, dopo la vittoria di Milan e Intervittoria di Milan e Inter, rispettivamente contro Genoa (2-0) e Spezia (1-3), devono vincere a vincere per restare agganciati alla vetta della classifica. La squadra giallorossa dopo la vittoria in Europa é tornata in fiducia e lo special One rappresenta una grande insidia dentro e fuori dal campo.

In vista di Napoli-Roma,arriva la prima mossa di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha deciso che non terrà nessuna conferenza stampa pre-partita da parte sua. Una scelta che spiazza non solo i tifosi, ma anche la stampa. Mourinho vuole tenere tutti sulla corda in vista della difficile trasferta asceltal Maradona. Non é la prima volta che il tecnico portoghese annulla la conferenza stampa prima delle partite importanti.