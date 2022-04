Gazzetta – Spalletti cambia e lancia Mertens titolare, ecco chi verrà escluso

Luciano Spalletti prepara Napoli-Roma, secondo Gazzetta dello Sport ci sarà Dries Mertens titolare allo stadio Maradona. Il giocatore è in ballottaggio con Zielinski per un posto da titolare. Il polacco nelle ultime uscite non ha incantato, ma la sua presenza può dare maggiore equilibrio alla squadra. Il rientro di Anguissa potrebbe spingere Spalletti a rivedere questo concetto, dato che con il centrocampista africano in campo si può avere maggiore copertura in difesa.

Napoli-Roma: Mertens titolare

“La prima mossa di Spalletti sarà quella di inserire subito Frank Anguissa a centrocampo per dare sostanza ad un reparto che ha sofferto parecchio contro la Fiorentina. Non è tutto perché, come si legge su Gazzetta, il tecnico sta pensando seriamente di lanciare Hirving Lozano titolare al posto di Matteo Politano così come Mertens alle spalle di Osimhen. In questo caso andrebbe fuori Zielinski” scrive Gazzetta dello Sport.

Sulla formazione del Napoli che sfida la Roma c’è ancora un altro dubbio da sciogliere, ovvero l’esterno destro d’attacco. Lozano è favorito per giocare titolare al posto di Lozano, ma la decisione verrà presa solo nei prossimi giorni. Intanto Di Lorenzo si candida almeno per la convocazione e la panchina, ma al suo posto giocherà ancora Zanoli.