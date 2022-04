Napoli: Di Lorenzo corre con la squadra, buone notizie per Petagna e Meret

Arrivano buone notizie per il Napoli dal Konami Center di Castel Volturno, Di Lorenzo si è allenato in parte con la squadra, Petagna e Meret vanno verso il recupero. Difficile che Di Lorenzo possa andare in panchina con la Roma, ma un pensierino dopo l’allenamento di oggi viene fatto. Il giocatore dopo la visita di controllo a Villa Stuart sta ritrovando la giusta forma, oggi si è allenato in parte col gruppo e questo fa sicuramente ben sperare, quantomeno per vederlo in campo in Empoli-Napoli.

In ogni caso sarà ancora Zanoli il sostituto di Di Lorenzo per Napoli-Roma, una sfida delicatissima contro i giallorossi di Mourinho carichi dopo il passaggio del turno con il Bodo Glimt.

Dal report dell’allenamento a Castel Volturno arrivano altre indicazioni positive per Spalletti. Meret, che aveva sofferto di gastroenterite si è allenato col gruppo quindi con la Roma ci sarà. Per Di Lorenzo palestra e “lavoro personalizzato ed ha svolto la prima parte della seduta con la squadra. Petagna ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo” scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale.

Spalletti prepara la formazione che sfiderà la Roma, con Lozano che viaggia verso una maglia da titolare. C’è un grande dubbio a centrocampo con Anguissa e Lobotka sicuri di un posto da titolare. Mentre Fabian Ruiz, Zielinski ed Elmas si giocano la possibilità di giocare dal primo minuto.