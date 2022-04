Napoli, Di Lorenzo: “Controllo positivo, torna ad allenarsi in gruppo”

Giovanni Di Lorenzo procede con il recupero dall’infortunio, il giocatore ha svolto una visita di controllo dal professor Mariani. Il terzino del Napoli è stato sottoposto ad una verifica a Villa Stuart a Roma. Come fa sapere il sito ufficiale del Napoli “Di Lorenzo, accompagnato dal responsabile sanitario Dott. Raffaele Canonico, ha effettuato il controllo a Villa Stuart con il prof Mariani, il calciatore riprenderà gradualmente gli allenamenti in gruppo“. Il giocatore ora si metterà a disposizione di Spalletti, ma non rientrerà subito a pieno ritmo in allenamento.

Impossibile che Di Lorenzo possa giocare in Napoli-Roma, come previsto il suo rientro sarà con l’Empoli, match che si giocherà il 24 aprile. Per quella data il recupero di Di Lorenzo sarà completo e potrà tornare in campo. Al suo posto con la Roma toccherà ancora a Zanoli. Il giovane terzino ha ricevuto i complimenti di Giuntoli che ha parlato anche di calciomercato a Radio Goal.

Intanto il Napoli continua ad allenarsi in vista della sfida con la Roma, questo il report della SSCN: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona.Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro di forza ed esercitazioni di possesso palla. In chiusura di sessione partita a campo ridotto. Fabian e Osimhen hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Petagna personalizzato in campo e palestra. Meret non ha svolto la seduta di allenamento per gastroenterite“.