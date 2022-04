Napoli-Roma: ultimi tagliandi disponibili, ecco quali

Biglietti per Napoli-Roma ancora disponibili, esaurito il settore superiore della Curva B, restano ancora tagliandi per Curva A e Distinti. Si preannuncia forse un tutto esaurito per il match di Pasquetta, un giorno festivo che non tiene lontani i tifosi dallo stadio.

La prevendita per Napoli-Roma è cominciata lunedì 11 aprile 2022 e ad oggi è ancora possibile acquistare i biglietti che sono rimasti disponibili.

Napoli-Roma: prezzo biglietti

Al momento per chi vuole assistere alla sfida Napoli-Roma del 18 aprile alle ore 19.00 ci sono disponibili ancora biglietti di Tribuna, Distinti e Curva A. Ecco i prezzi comunicati dalla SSCN: