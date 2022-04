Napoli-Roma, curve a 30 euro. Tifosi furiosi, ecco cosa gira sul web

Il Napoli ha reso noto i prezzi dei biglietti per la sfida di campionato contro la Roma. Le curve costeranno 30 Euro. Tifosi furiosi sul web.

I biglietti per la gara di campionato Napoli-Roma, che si disputerà lunedì 18 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sono in vendita a partire dalle ore 14.00 di oggi.

I tifosi ancora delusi dalla sconfitta contro la Fiorentina che ha infranto i sogni scudetto, hanno preso d’assalto il web per contestare il prezzo dei biglietti. La famosa pagina il Napulegno ha pubblicato un post che immediatamente è diventato virale:

PER INVOGLIARE I TIFOSI, DOPO LA DELUSIONE DI IERI, LA CURVA A 30 EURO, COMPLIMENTI ALLA SSC NAPOLI

“La mia curiosità è sapere se ADL fa tutto di testa sua, oppure c’è qualcuno che lo consiglia. È semplicemente ridicolo che dopo la scoppola di ieri si scelgano addirittura dei prezzi più alti con la Roma. Qual è la logica della curva a 20 euro con Inter e Milan, 25 con la Fiorentina e 30 con la Roma, se non quella che siamo ai titoli di coda e si pensa di spremere il limone fino alla scorza?

Questa logica pagherà, o complice pasquetta e le gite fuori porta lunedì allo stadio ci saranno i soliti 20mila o 25mila, con un incasso inferiore – calcolatrice alla mano – a quello che si sarebbe potuto realizzare con un’operazione simpatia della serie stiamo vicino alla squadra e perciò metto la curva a 20 euro? Lo sapremo lunedì sera.

Io allo stadio vado sempre e faccio regolarmente due biglietti, ci andrò anche con la Roma, ma mi sembra una scelta folle, letteralmente insensata anche sul piano economico. Non parlo proprio della gratitudine nei confronti dei tifosi, che ieri hanno riempito il Maradona in ogni ordine di posto: quella è sconosciuta a questa gestione”.