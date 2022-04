Napoli, Lozano, errore clamoroso: la reazione di Mertens

Lozano ha commesso un errore clamoroso durante Napoli-Fiorentina, la reazione di Dries Mertens è stata da vero campione.

Errore clamoroso di Lozano duettante Napoli-Fiorentina. Il messicano durante il secondo tempo sbaglia un passaggio per Mertens. L’istantanea è evidente, il belga ha una prateria davanti a se, il messicano dovrebbe solo appoggiare il pallone verso il compagno di squadra che davanti a se ha tantissimo spazio e nessun difensore.

Sarebbe bastato un passaggio di prima, ma Lozano ha perso un tempo di gioco ed ha anche sbagliato il successivo passaggio per Mertens.

Un errore incredibile per un calciatore della classe di Lozano. Sul web i tifosi comprensibilmente furiosi hanno criticato la prestazione di Lozano. Il Napoli era sull’1-1 e qualora il pallone fosse arrivato a Dries Mertens, il bega avrebbe con ogni probabilità portato in vantaggio la sua squadra.

Comprensibile la reazione di Dries Mertens, che pur non mandando platealmente a quel paese il suo compagno di squadra, ha aperto le braccia in segno di disappunto. I. belga, con il suo ingresso in campo, ha provato a cambiare la partita e ci sarebbe pure riuscito se i compagni gli avessero dato una mano.

Dries Mertens, con la fantastica rete ha rianimato il Maradona. E proprio con l’ingresso del belga, che con la sua rete festeggia la nascita del piccolo Ciro, il cuore del Napoli e dei suoi tifosi ha cominciato a battere più forte per cercare di superare l’ostacolo viola. In giornate come questa, però, neanche il carattere e il carisma dei grandi leader e la spinta di un pubblico da sogno riesce a sopperire alle poche idee e una stanchezza evidente; forse più mentale che fisica. Mancano ancora sei giornate alle fine del campionato e in una stagione così non bisogna ancora tirare i remi in barca.