GAZZETTA – Mertens e Osimhen insieme: ecco il pensiero di Spalletti

Il Napoli affronta la Roma e Luciano Spalletti sembra avere già chiara la formazione da mandare in campo. La partita è da vincere ad ogni costo, ma schierare più attaccanti non significa matematicamente fare più gol. Anche perché il calcio vive di equilibri, quelli che l’allenatore toscano vuole preservare. Spalletti in conferenza stampa ha dato delle indicazioni chiare sulla possibilità di vedere insieme Mertens e Osimhen dal primo minuto.

Napoli-Roma: Mertens e Osimhen

Anche Gazzetta dello Sport interpreta il pensiero di Spalletti, che nonostante non abbia parlato apertamente, ma ha fatto capire esattamente il suo concetto. “«È possibile vederli. C’erano anche domenica. Quando eravamo alla pari e ci siamo allungati, loro c’erano… Accetto l’idea dei tifosi ma io devo pensare agli equilibri della squadra».

E qui c’è anche la difesa dei centrocampisti più giù di corda domenica contro la Fiorentina. «Fabian l’ho visto molto meglio in allenamento. Ha meno fastidio ed è fra quelli che può partire titolare. A me anche Zielinski pare che stia bene, la brillantezza l’ho vista. Zielu è molto forte e si collocherà nei giocatori top“.

Ovviamente non è escluso che Spalletti possa cambiare idea all’ultimo momento, ma ora è difficile pensare che possa schierare Mertens e Osimhen titolari con la Roma.

Molto probabilmente dal primo minuto giocherà ancora Zielinski, in ballottaggio con Elmas. Scivola di nuovo in panchina Fabian Ruiz che soffre di pubalgia e non può esprimersi al meglio.