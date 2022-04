Da Salerno attaccano: “La Pro Vercelli ha vinto più scudetti del Napoli”

Arriva un attacco diretto al Napoli da Salerno, l’editoriale di tuttosalernitana non lascia spazio ad equivoci e parla con toni decisi. Il portale prende posizione contro quanto scritto da Maurizio De Giovanni sui social, il famoso scrittore partenopeo viene messo nel mirino della critica, nonostante abbia solo contestato i vergognosi cori contro i napoletani. Ma evidentemente questo è un delitto per chi scrive da Salerno.

Ma sul portale viene rincarata la dose, si passa anche a ‘tartassare’ il Napoli che ha una storia calcistica molto importante. Ecco uno dei passaggi dell’editoriale.

Non vorremmo che la presenza in A di un’altra realtà campana abbia dato fastidio a qualcuno che, forse, spera in un monopolio partenopeo nel massimo palcoscenico del calcio italiano. Rimembriamo ancora le analisi iper critiche del dottor Chiariello, le dissertazioni di tale Paolo Esposito.

E’ stato durissimo in più editoriali paragonando la storia calcistica di Napoli e Salerno per poi dimenticare che finanche la Pro Vercelli ha più scudetti di chi, ad oggi, vive di ricordi senza vincere nulla. Il signor De Giovanni si dedichi alla letteratura e alla scrittura, il successo delle sue opere certifica la sua indiscussa competenza. Ma se

proprio Salerno è così inferiore, può anche presentare altrove i propri libri.