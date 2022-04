Quanto vale Osimhen? La ‘valutazione’ di Gazzetta

Victor Osimhen è un attaccante che in due stagioni è riuscito ad arrivare sempre in doppia cifra, nonostante abbia avuto tanti infortuni, alcuni anche molto gravi, saltando molte partite. Solo in questa stagione ha saltato sedici match per infortunio, ma nonostante tutto ha realizzato sedici gol stagionali, di cui dodici in campionato. Insomma l’attaccante di 23 anni sembra avere un grande potenziale ed il Napoli spera di sfruttarlo pienamente a partire dalla prossima stagione. Ma su Osimhen ci sono tante voci di mercato, la Premier League è una tentazione, anche perché i grandi club inglesi hanno adocchiato le potenzialità del giocatore.

Quanto costa Osimhen

L’acquisto di Osimhen da parte del Napoli è stato contestato dalla Procura della Repubblica. Poi il Napoli e De Laurentiis sono stati prosciolti, ma il valore di Osimhen era finito nel mirino di chi indagava. La valutazione di 70 milioni di euro, con l’inserimento di 4 calciatori come contropartita tecnica, veniva ritenuta eccessiva.

Di fatto il Napoli ha pagato Osimhen 50 milioni di euro, ma secondo Gazzetta attualmente il nigeriano ne vale almeno 100 milioni. Qualsiasi club che vogli acquistare Osimhen deve partire da quella cifra, altrimenti De Laurentiis non si siede nemmeno al tavolo a trattare. Dunque in due stagioni il valore del calciatore è raddoppiato.