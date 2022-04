Omicidio a Napoli: ucciso davanti alla Curva B dello Stadio Maradona

Omicidio a Napoli, un uomo di 25 anni è stato trovato senza vita all’interno di un Fita 500 all’esterno dello Stadio Maradona. La vettura era ferma dinanzi al settore di ingresso della Curva B, dove domani entreranno i i tifosi per assistere alla sfida Napol-Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagnoli, messi in allerta dopo che si erano sentiti dei colpi di pistola presso piazza Gabriele D’Annunzio.

I carabinieri davanti allo stadio Maradona hanno trovato il corpo di Enrico Marmoreo, 25 anni già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato colpito con otto colpi di pistola, calibro 9X21 ed è stato lasciato senza vita in una Fiat 500. Secondo quanto riferisce Il Mattino la salma è stata sequestrata per l’autopsia e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli e del Nucleo Operativo dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli.