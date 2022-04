Chiariello: “Napoli difesa disastrosa, addio scudetto. Sarà felice Gazzetta”

Umberto Chiariello parla difesa disastrosa del Napoli e critica Spalletti per i cambi fatti con la Roma di Mourinho. Al termine del match il giornalista ha detto: “Praticamente dopo il pareggio del Napoli con la Roma, si può dire addio ai sogni scudetto. Oramai è tutto finito. Saranno contenti e staranno festeggiando a Gazzetta dello Sport, dato che gli azzurri fino ad ora hanno conteso il titolo alle milanesi.

Il Napoli in casa non riesce a dominare la partita e non sa gestire. Il rigore su Lozano era netto ma la squadra ha fatto pochissimo, nonostante delle buone ripartenze”.

Secondo Chiariello la difesa del Napoli è stata “veramente disastrosa, lo si era visto già con la Fiorentina. Siamo in totale confusione“. Poi redarguisce Spalletti per i cambi fatti: “Perché se si fa male Lobotka non entra Demme che è il suo sostituto naturale, questo ce lo deve spiegare. Invece è entrato Zielinski ed il Napoli non ha capito più nulla. I partenopei si sono trovati in confusione. Se esce Lozano, devi fare entrare solo Politano. Perché Insigne deve uscire: è scritto per contratto?“