Ancora cambi scellerati di Spalletti: Il tecnico sotto accusa

Spalletti nel mirino dei tifosi per i cambi effettuati durante Napoli-Roma, la sfida al Maradona finisce in pareggio e tramonta anche il sogno scudetto dei tifosi. Sul banco degli imputati sale Spalletti, e qualche giocatore che ha detta dei tifosi hanno dimostrato di non crederci. I cambi del tecnico in particolare l’uscita di Osimhen e il passaggio alla difesa a tre, non sono stati ben accolti dagli addetti ai lavori e dalla critica. I tifosi del Napoli hanno visto svanire ancora una volta lo scudetto.

Spalletti ha dimostrato di saper preparare bene le gare ma di non avere quella capacità di leggere le partite a gara in corso. Sostituire Osimhen e passare al difesa a tre nel finale della partita é stato un autogol clamoroso da parte del tecnico. I tifosi partenopei non l’hanno presa bene e sui social é montata una fuoriosa polemica contro il tecnico.

” Spalletti é l’allenatore giusto per De Laurentiis, aziendalista e prono”.

“Ancora cambi scellerati di Spalletti. Osimhen non andava mai sostituito in vantaggio e con l’avversario sbilanciato In attacco . Non capisco perché non mettere Politano al posto di Lozano?”.

“Comunque non si leva mai Osimhen quando si aprono gli spazi”.

“Spalletti si é chiuso venti metri dietro togliendo Osimhen: un folle!”.

Spalletti ha caxxxo tutto in una partita importantissima e comunque zielinski ha sfrantummat o …”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sui social.