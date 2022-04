Spalletti: “Napoli c’è delusione, risultato che ci penalizza. Mourinho si lamenta degli arbitri, ecco cosa gli dico”

Luciano Spalletti analizza Napoli-Roma, parla di una partita “giocata per larghi tratti bene, ma il risultato ci penalizza“. Il tecnico ai microfoni di Dazn dice chiaramente che c’è “delusione”. Il Napoli si è visto pareggiare al minuto 91, quando serviva resistere per portare avanti il sogno scudetto che ora sembra impossibile.

“La Roma è una squadra davvero molto difficile da affrontare che ci ha creato grandi problemi. Siamo dispiaciuti perla parte finale, quando avevamo tanti centrocampisti freschi, ma non siamo riusciti a gestire la palla ed abbiamo preso un gol evitabilissimo”.

Napoli-Roma: le parole di Spalletti

A fine partite si è visto un Insigne arrabbiato ed in lacrime. Spalletti sull’episodio dice: “Non ho visto, ma ovviamente vede avvicinarsi l’addio nella squadra dove ha sempre giocato e questo gli provoca delle reazione. Ha giocato una buona partite e si è preso le sue responsabilità”.

Spalletti è stato criticato per i cambi fatti, con l’inserimento del terzo difensore, fatto perché “eravamo poco fluidi. Inoltre l’uscita di Lobotka ha fatto girare peggio la palla, ma non credo che sia dipeso solo da questo il nostro calo“.

Secondo Spalletti la squadra per “lunghi tratti del campionato la squadra ha fatto un buon calcio, ma è ovvio che io venga giudicato per quello che faccio. Il risultato di oggi ci penalizza molto per l’alta classifica, ma rende dignità a quanto fatto sul campo, dove per larghi tratti abbiamo fatto bene”.

Spalletti non vuole rispondere direttamente a Mourinho che si è lamentato degli arbitri: “Non voglio replicare. Ma io dico ai miei giocatori di comportarsi bene, poi vediamo squadre che vengono al Maradona e sembrano che giochino loro in casa, protestano e montano in campo. Di Bello su Lozano è andato al Var perché il rigore è netto“.