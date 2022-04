Mourinho contro gli arbitri: “Meritiamo rispetto. Manca un rigore ed espulsione di Zanoli”

José Mourinho protesta contro l’arbitraggio di Di Bello in Napoli-Roma, il tecnico dice: “Ci manca un rigore ed espulsione di Zanoli“. Il tecnico della Roma è galvanizzato a fine match, per il pareggio della Roma col Napoli: “Ho esultato tantissimo perché sembrava che fosse impossibile per noi pareggiare questa partita. L squadra ha giocato veramente pochissimo, ma non riuscivamo a fare gol. Ho festeggiato proprio perché avevamo avuto tante occasione, ma non riuscivamo a concretizzare. La prestazione dei ragazzi è stata fantastica. Speravamo in un risultato migliore, ma va bene così“.

Napoli-Roma: Mourinho contro Di Bello

La partita è stata molto tesa, con Di Bello che ha commesso tanti errori, praticamene tutti a sfavore del Napoli. Non ha visto il rigore su Lozano, poi corretto dal Var. Ha ingiustamente ammonito Koulibaly, che era diffidato. Molto male anche la distribuzione dei cartellini gialli, basti pensare che Insigne è stato ammonito per proteste, mentre Mancini che dà una manata a Osimhen viene risparmiato.

Nonostante tutto Mourinho dopo Napoli-Roma a Dazn si lamenta dell’arbitraggio e dice: “Noi non giochiamo per vincere lo scudetto, ma per vincere le partite e pretendiamo rispetto. Oggi non è stato così, sembrava che non avessimo questo diritto. I campionati si decidono anche con gli arbitrati. Il signor Di Paolo ed anche il signor Di bello mi hanno fatto vergognare di essere lì. C’era un rosso su Zanoli, perché nel primo tempo doveva essere ammonito. Inoltre manca un rigore su Zaniolo, c’è il contatto con il portiere dopo la parata“.

Probabilmente mister Mourinho dovrebbe rivedere il regolamento. Come chiarito anche da Dazn il rigore su Zaniolo è inesistente, non può mai essere fischiato.